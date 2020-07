Stiri pe aceeasi tema

- Cei care dețin funcții inalte in administrația Nicolae Robu au reușit anul trecut sa puna bani deoparte, astfel incat sa poata face tranzacții, fie sa acorde imprumuturi in nume personal. Viceprimarul Farkas Imre a incasat anul trecut, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul Primariei Timișoara,…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Lucrarile de reabilitare a Fantanii cu Pești din centrul Timișoarei, demarate la inceputul lunii iunie a acestui an, au fost sistate din dispoziția primarului Nicolae Robu, a anunțat, astazi, edilul local. „Eu le-am dat dispoziția (n.r, constructorilor) sa dea jos toata imprejmuirea respectiva, ca nu…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor fotografii care dovedesc faptul ca primarul Timișoarei, Nicolae Robu, continua sa foloseasca mașina de serviciu și șoferul in interes personal. Imaginile au fost surprinse vineri dupa amiaza, in jurul orei 16,30, in parcarea magazinului Jysk de langa Iulius Mall…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis ca hotararea primarului Nicolae Robu de a interzice manelele in spațiile publice din Timișoara reprezinta o fapta de discriminare. Va reamintim ca, dupa ce in spațiul public a aparut filmarea cu un lautar din Piața Traian care-i facea dedicații…

- Administrația condusa de Nicolae Robu continua sa puna in practica ideile de ”dezvoltare in forța” in centrul Timișoarei. Dupa ce specialiștii au criticat trotuarele ”puzzle”, care sunt realizate fara a exista avizele obligatorii sau autorizații de construire și care nu respecta regulile de arhitectura…