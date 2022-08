Decizia pe care a luat-o premierul din Muntenegru, după masacrul dintr-un cartier, ce a dus la moartea a 11 persoane Cel puțin 11 persoane au fost ucise vineri intr-un schimb de focuri de arma in masa in Cetinje, in centrul Muntenegrului. Un individ in varsta de 34 de ani a deschis focul in orasul Cetinje, situat la aproximativ 40 de kilometri de Podgorita, dupa o disputa familiala. Cel putin 11 persoane au fost ucise, iar […] The post Decizia pe care a luat-o premierul din Muntenegru, dupa masacrul dintr-un cartier, ce a dus la moartea a 11 persoane first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cel putin unsprezece persoane au fost ucise vineri intr-un atac armat in localitatea Cetinje, care s-a declansat in urma unei dispute familiale, a anuntat RTCG, radio-televiziunea publica din aceasta tara din Balcani, relateaza AFP.

