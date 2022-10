Stiri pe aceeasi tema

- Leon e baiețelul artistului Kamara. Micuțul, care are opt ani, sufera de tetrapareza spastica, o forma grava de paralizie cerebrala. Deși vorbește și are multe cunoștințe, parinții lui inca nu l-au inscris la școala. Intr-un interviu pentru playtech.ro , Kamara a dezvaluit motivele, dar și cine se ocupa…

- Artistul nu s-a incumetat inca sa-și inscrie baiețelul la școala, chiar daca acesta are opt ani, din motive intemeiate. Leon s-a nascut cu tetrapareza spastica, o forma grava de paralizie cerebrala și chiar daca acesta a facut progrese evidente, grație parinților lui, care sunt in stare de orice pentru…

- Educatia, Romania educata. Ce frumos suna in discursuri si cat de aproape de dezastru este in realitate. Dupa primele manuale scolare care nu au avut pe prima pagina portretul lui Nicolae Ceausescu au trecut 32 de ani si sistemul de invatamant inca nu este definitivat. Sute, mii de schimbari au fost…

- Luni, 5 septembrie, incepand cu ora 15:00, la sediul Penitenciarului Baia Mare va avea loc festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023 pentru persoanele private de libertate aflate in custodia unitații, care s-au inscris la cursurile de instruire școlara. ”La festivitatea de deschidere vor…

- Sindicalistii din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) condamna, in mesajul cu ocazia noului an scolar, ”neputinta si reaua-vointa a celor care au adus educatia din Romania in situatia in care se afla in acest moment”, transmite News.ro. Liderul FSLI Simion Hancescu subliniaza ca dezbaterile…

- Educatia gratuita le este garantata copiilor prin Constitutie. In realitate, insa, parintii trebuie sa suporte costuri care pleaca de la cateva sute de lei si ajung la cateva mii de lei. Pentru cele mai multe familii de la noi din tara aceste cheltuieli reprezinta o povara.

- Consilierul Local USR PLUS, Adriana Cristian, a redactat o scrisoare adresata primarului și a postat-o public, prin care atragere atenția ca pentru Emil Boc școala nu pare a fi o prioritate la Cluj. ”Cand iți ia peste 5 ani sa faci o școala noua atunci educația nu e prioritara!”, a afirmat Cristian.”Clujul,…