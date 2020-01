Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala, dupa ce boala a ucis deja peste 200 de oameni in China si s-a extins in 18 tari, transmite Reuters.

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 133, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…

- Acesta are originile in China, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca exista riscul se a se raspandi in intreaga lume. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat, marți, un avertisment catre autoritațile sanitare din țarile membre, si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se…

