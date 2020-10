"Avand in vedere noul context in care ne aflam, intrucat nu vor mai putea veni la Iasi pelerini din alte localitati, racla cu sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa maine dimineata (joi dimineata – n.r.), cum era programul initial, ci va ramane in Catedrala Mitropolitana. Mitropolia Moldovei si Bucovinei a notificat Prefectura Judetului Iasi ca sarbatoarea nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la savarsirea Sfintei Liturghii din data de 14 octombrie, ziua de praznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva", a declarat purtatorul de cuvant al…