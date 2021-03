Stiri pe aceeasi tema

- Normele metodologice pentru programul-pilot „Scoala dupa scoala”, lansat de Ministerul Educatiei, au fost publicate in Monitorul Oficial. Programul national pilot „Scoala dupa scoala” este destinat elevilor din ciclurile primar si gimnazial, de pana la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal este…

- Ministerul Educației a anunțat ieri organizarea Evaluarilor Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, dupa ce anul trecut testele au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19. „Consider ca sunt foarte importante, pentru a putea ști unde ne aflam dupa aproape un an de predare online, dar organizarea…

- In urma unei competiții naționale derulate in randul unitaților de invațamant liceal, Colegiul „N. V. Karpen” Bacau a fost selectat pentru a funcționa cu statut de unitate pilot in domeniul educației media (școala-pilot-media), incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, in cadrul „Programului…

- * vaccinarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistem nu este obligatorie dar, in funcție de aceasta, se vor decide scenariile in care se vor putea redeschide școlile Ministerul Educației a anunțat ca 167.977 de angajați din invațamant (131.962 – personal din sistemul de invațamant…

- Dupa incheierea sezonului de vara, echipa tehnica a partiei de schi ,,Nemira” din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau a parcurs procedurile tehnice de revizie anuala a instalațiilor din dotare și de verificare a siguranței in…

- Elevii din 153 de unitați de invațamant, atat din mediul rural, cat și din cel urban, vor primi zilele acestea tabletele atat de necesare pentru desfașurarea activitaților in online. Este vorba despre 15.802 astfel de dispozitive electronice, distribuite prin programul „Școala de acasa”, aprobat prin…

- Deși suntem in plina pandemie, Ministerul Educației a decis ca proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar (examenul de titularizare) sa aiba loc in data de 21 iulie 2021. Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, pe 27 iulie…