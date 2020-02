Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis, in discutia de joi de la Cotroceni, a afirmat ca nu va forta alegerile anticipate daca va fi evident ca Parlamentul nu doreste acest lucru."Presedintele a spus ca, daca va constata ca Parlamentul nu doreste alegeri anticipate,…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a mers la discuțiile de la Cotroceni ca sa il convinga pe președintele Klaus Iohannis ca declanșarea alegerilor anticipate este inutila, costa bani și nu rezolva nimic.Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a mers astazi la consultarile de la Cotroceni pentru a…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marți la Antena 3, ca alegerile anticipate vor arunca Romania in haos pentru patru luni."Deschiderea catre anticipate este un lucru care va duce, pe scurt, Romania in haos aproximativ patru luni de zile. Constituția Romaniei așa a fost gandita…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Adevarul Live, ca nu se impune organizarea unor alegeri anticipate, care ar putea avea loc doar in contextul unei crize politice, cu care tara nu se confrunta insa in aceasta perioada.”Nu am niciun sondaj de opinie. Presupun…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ii solicita premierului Ludovic Orban cu multa responsabilitate solutia alegerilor anticipate, precizand ca nu exista un motiv serios care sa justifice o astfel de procedura decat niste planuri care sunt electorale, el mentionand ca toti politicienii au asemenea…

- Calin Popescu Tariceanu reactioneaza la anuntul lui Klaus Iohannis ca va discuta vineri la Cotroceni cu prim-ministrul despre posibilitatea declanșarii alegerilor anticipate. Liderul ALDE considera ca nu exista motive pentru declantarea unei crize politice, mai ales in contextul crizei din Orientul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intrebat vineri, 22 noiembrie, ce parere are despre faptul ca „tot mai multe voci spun ca Rusia a castigat in fata Occidentului in privinta Republicii Moldova”, in contextul in care Igor Dodon controleaza Presedintia, Parlamentul si Guvernul de la Chisinau.…

