Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a reacționat, dupa ce s-a zvonit, in tot acest timp, ca și-a dat afara din casa fosta soție și copiii! Afaceristul a dezvaluit ce s-a intamplat, pas cu pas, in momentul in care el și Claudia Patrașcanu s-au desparțit, iar ea a plecat din casa in care locuiau.

- Gabi Badalau iși alina ranile in sanul familiei, dupa desparțirea cu scandal de Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a aparut de mana la petrecerea Viva cu o tanara rusoaica, Daria, și apoi a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, pe motiv ca l-ar fi inșelat cu chipeșul medic Auday Al-Ahmad, noteaza…

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- Gabi Badalau a fost acuzat in trecut de Claudia Patrașcanu ca a inșelat-o. Afaceristul recunoaște și spune ca, intr-adevar, a calcat stramb in timpul casniciei. Chiar și așa, a povestit ca și-a dorit ca familia sa nu se destrame și nu i-a ascuns ca in viața lui exista și o alta femeie.

- Lucrurile se complica in mariajul lui Ben Affleck cu Jennifer Lopez, unul in care fosta nevasta a actorului, Jennifer Garner, este din ce in ce mai prezenta, in ultimul timp, scrie okmagazine.ro .

- La 11 ani de la descoperirea unui cadavru, un barbat din Alba a cerut ca fosta soție sa fie declarata moarta de catre instanța La mai bine de 11 ani de la descoperirea unui cadavru, un barbat cere declararea judecatoreasca a morții a fostei sale soții. Este vorba despre o procedura care poate fi facuta…

- Cu toate ca sunt divorțați de ceva timp, Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu continua sa se judece in instanța in ceea ce-i privește pe cei doi copii pe care ii au impreuna. Recent, magistrații au amanat din nou cauza in procesul intentat de Claudia Patrașcanu impotriva fostului ei partener de viața.

- Fosta soție a lui CRBL, ironie pe rețelele de socializare dupa divorț! Iata cum s-a afișat Elena Andreianu intr-un videoclip postat pe TikTok. Fosta partenera a cunoscutului artist a ținut o pancarta in mana.