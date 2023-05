PSG a decis sa nu-i activeze clauza de prelugire a contractului lui Leo Messi (35 de ani), astfel ca starul argentinian va pleca de la gruparea pariziana in vara, scrie L'Equipe. In contractul pe doi ani semnat de Leo Messi cu PSG in 2021, cind argentinianul a ajuns pe Parc des Princes, figureaza o optiune pentru un sezon suplimentar, pe care oficialii clubului parizian au decis sa nu o mai act