Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost surclasata de echipa daneza Silkeborg IF cu scorul de 5-0, joi seara, in deplasare, in Grupa B a Conference League. Internaționalul argentinian Lionel Messi s-a accidentat la gamba și nu va juca pentru Paris Saint-Germain in meciul programat sambata, in deplasare, cu Reims in prima liga…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a comentat eșecul rușinos suferit la Silkeborg, in grupa de Conference League, scor 0-5. FCSB a mers cu o echipa improvizata la Silkeborg și s-a facut de ras. Intrebat daca va continua cu aceeași strategie in grupa de Conference League,…

- Lucian Becali, nepotul patronului de la FCSB, a postat un mesaj dur dupa umilința cu Silkeborg, scor 0-5. „NU poți sa pacalești fotbalul la infinit, cel puțin nu in Europa”, a scris Lucian Becali pe contul personal de Facebook, in seara dezastrului din Conference League al roș-albaștrilor. Valeriu Aragaseala…

- Dupa 0-5 cu Silkeborg, in grupele Conference League, Nicolae Dica, antrenorul FCSB, s-a declarat dezamagit de jucatorii sai. Tehnicianul roș-albaștrilor a trimis mai multe rezerve in Danemarca și spune ca se declara nemulțumit de modul in care jucatorii folosiți azi s-au prezentat. VIDEO Nicolae Dica,…

- FCSB o intalnește diseara, de la ora 22:00, pe Anderlecht Bruxelles, in meciul cu numarul 2 al fazei grupelor UEFA Conference League. Elevii lui Nicolae Dica vin dupa o infrangere suferita la Londra, contra lui West Ham United, scor 1-3. De partea cealalta, Anderlecht s-a impus in fața danezilor de…

- De la revenirea la FCSB, Nicolae Dica a spus ca are un obiectiv secundar: sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca va asista de pe Arena Naționala la partida cu Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din…

- FCSB a dominat, dar a terminat invinsa pe Arena Naționala cu Viking, 1-2, in manșa tur a play-off-ului Conference League. Meciul de pe Arena Naționala a reprezentat prima infrangere a lui Nicolae Dica de la revenirea pe banca roș-albaștrilor. Antrenorul FCSB a fost notat cu 5. ...

- FCSB va evolua joi, in manșa secunda a turului doi preliminar al Conference League, dar pana va juca impotriva Raidului, in campionat. In tur, gruzinii s-au impus cu 1-0. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca vicecampioana va odihni cațiva jucatori de baza in derby-ul cu echipa giuleșteana,…