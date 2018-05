Stiri pe aceeasi tema

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Tesla a raportat miercuri o pierdere record de 709,6 milioane de dolari in primul trimestru, de peste doua ori mai mare fata de cea de 330,3 milioane de dolari inregistrata in urma cu un an, iar capitalizarea de piata a companiei a scazut cu 2 miliarde de dolari dupa ce Elon Musk a respins intrebarile…

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…