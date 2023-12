Stiri pe aceeasi tema

- MAINE: Se aprind luminițele de Craciun la Cugir. Concerte de colinde, langa bradul din fața Catedralei Duminica, 3 decembrie, incepand cu ora 17.00, in fața Catedralei, Primaria Cugir și Centrul Cultural Valentin Urițescu va invita sa luați parte la aprinderea iluminatului festiv pentru sarbatorile…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Deși uneori s-au certat serios, au reușit sa treaca peste neințelegerule din cuplu și sa aiba o relație puternica. Cei doi soți sunt la fel de indragostiți ca la inceput. In cadrul unei intervenții telefonice…

- Bradul de Craciun a ajuns in Piața Unirii, in seara de marți, fiind donat de o familie din Cluj-Napoca. Bradul are o inalțime de aproximativ 20 m și a fost donat de catre o familie din Cluj-Napoca, de pe strada Bisericii Ortodoxe. Acum se instaleaza luminițele de sarbatori și continua pregatirile pentru…

- Este o zi importanta in showbiz-ul romanesc! Gabriela Critea iși sarbatorește, astazi, ziua onomastica! Prezentatoarea TV poarta numele sfantului Gavril, iar cu aceasta ocazile speciala, Tavi Clonda i-a pregatit o surpriza pe masura!

- In urma cu cateva luni, Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit la posibilitatea de a scoate prima lor casa la vanzare, cu dorința de a cumpara o alta locuința. Intre timp, cei doi au decis ca este mai bine sa nu o mai vanda.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au parte de o casnicie fericita. Alaturi de fiicele lor, cei doi formeaza o familie superba. Intre prezentatoare și cantarț exista o diferența de varsta care nu a avut niciun fel de influența negativa in relația lor.

- Pana cand Dumnezeu i-a dat doua "comori" superbe, Gabriela Cristea a luptat din greu ca sa ramana insarcinata. Vedeta a povestit momentele grele prin care a trecut și despre faptul ca i-a sugerat lui Tavi Clonda sa faca copil cu alta femeie. Iata care a fost raspunsul lui!

- Gabriela Cristea i-a facut o urare fiicei sale, Victoria, in prima zi de școala. Micuța ei și a lui Tavi Clonda a avut parte de o zi speciala și s-a bucurat alaturi de parinții lor. Iata ce mesaj i-a transmis prezentatoarea TV fetiței sale!