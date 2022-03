Stiri pe aceeasi tema

- Un atac terorist a afectat Marele Premiu al Arabiei Saudite la doar cațiva kilometri de circuitul de la Jeddah. Incidentul a avut loc chiar in timpul sesiunilor de antrenamente de vineri. In acest moment conducerea Formulei 1 monitorizeaza situația, existand pericolul ca evenimentul sa fie anulat,…

- Sebastian Vettel (34 de ani), pilotul celor de la Aston Martin, va rata și a doua cursa a sezonului de Formula 1, Marele Premiu al Arabiei Saudite. Cvadruplul campion mondial nu s-a recuperat inca dupa Covid-19. In locul sau va concura Nico Hulkenberg (34). Dupa ce a ratat prima cursa a sezonului, Marele…

