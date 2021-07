Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta devine un pericol inevitabil in urmatoarea perioada, astfel ca, majoritatea țarilor care s-au confruntat cu presiunea mare pe sistemul medical vor sa previna din timp o noua criza sanitara. Printre statele care s-au decis sa lupte cu toate armele se afla și Franța, care a anunțat recent…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu si ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sa dea "urgent explicatii" in legatura cu stadiul Planului National de Redresare si Rezilienta. "PSD solicita premierului si ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene…

- ,,Nu cred ca e cazul sa impunem restricții, dar vaccinarea da”, a declarat Klaus Iohannis, vineri dimineața, fiind intrebat daca se impun restricții in Romania dupa creșterea nnumarului de cazuri cu varianta Delta, așa cum se intampla in alte state europene: ,,Am trecut printr-un an si jumatate de pandemie…

- Romania este in pragul unor noi relaxari a masurilor anticovid. Florin Cițu anunța programul zilele acestea, care a inceput deja din 15 mai. Cițu declara ca noi masuri de relaxare vor intra in vigoare de la 1 iunie, urmate de altele de la 1 iulie, respectiv 1 august. In același timp Grupul de Comunicare…

- Florin Cițu: ”Vreau sa le multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna am purtat masca, impreuna am pastrat distantarea sociala, impreuna ne-am vaccinat, vreau sa le multumesc ca au inteles ca avem o campanie de vaccinare care continua si astazi avem un numar record…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 94.354 persoane și au fost raportate 92 de reacții adverse. Numarul celor vaccinați in 24 de ore ramane, in continuare, sub baremul indicat…

- "Astazi m-am intalnit cu reprezentanții turismului și HoReCa, dar și cu ONG-urile pentru pacienți. Avem nevoie de o campanie de informare corecta despre vaccinare pentru ca sunt foarte multe informații care submineaza efortul campaniei de vaccinare. Am luat decizia de a elimina numarul de persoane care…