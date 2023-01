Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Fotbal (FRF) a vorbit la final de an despre obiectivele pe termen mediu. Acestea includ calificarea naționalei Romaniei la Euro 2024 și la Cupa Mondiala din 2026. Dupa ultima ședința a Comitetului Executiv din acest an, Burleanu a trasat obiectivele pentru 2023. „Cu…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca unul dintre obiectivele nationalei este calificarea la Cupa Mondiala din 2026, din Canada, Mexic si SUA, pe langa cel intermediar, de a participa la Campionatul European din 2024,…

- FIFA pare sa se fi razgandit in privința formatului de la CM 2026, gazduit de SUA, Mexic și Canada. Inițial, cele 48 de participante, in loc de 32, formula in premiera, trebuiau sa fie imparțite in 16 serii a cate trei naționale, dar acum presa britanica a aflat de schimbare: 12 grupe a cate 4 echipe,…

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…

- Atacantul francez Karim Benzema s-a accidentat la piciorul stang si a devenit indisponibil pentru Cupa Mondiala. Castigatorul Balonului de Aur, Karim Benzema, in varsta de 34 de ani, a fost supus unui RMN la Doha, care a stabilit ca va fi indisponibil trei saptamani. El a iesit accidentat de la antrenamentul…

- Accidentat la antrenamentul de marți, atacantul Christopher Nkunku trebuie sa renunțe la participarea la Cupa Mondiala cu alaturi de naționala „Cocoșului Galic”, a anunțat intr-un comunicat Federația Franceza de Fotbal.

- Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 incepe duminica, pe 20 noiembrie, cu duelul din Grupa A dintre țara gazda, Qatar, și Ecuador. Grupele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar Grupa A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGrupa B: Anglia, Iran, SUA, Țara GalilorGrupa C: Argentina, Arabia Saudita, Mexic,…

- Zinedine Zidane va deveni antrenorul naționalei Franței dupa Campionatul Mondial din 2022. Potrivit Libertad Digital, fostul antrenor principal al Real Madrid are deja un acord cu Federația Franceza de Fotbal (FFF) ca il va inlocui pe Didier Deschamps in funcția de antrenor al echipei naționale dupa…