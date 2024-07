Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura se extinde in Romania! Meteorologii anunța temperaturi sufocante in acest weekend, de maine dimineața intrand in vigoare un cod roșu pentru mai mult de jumatate din țara. Alerta ANM de canicula extrema De maine, ANM avertizeaza ca temperaturile cresc mai mult, motiv pentru care a emis…

- Catalin Botezatu, in varsta de 57 de ani, are o vara plina, fiind implicat in mai multe proiecte importante. Astfel ca, acesta a fost nevoit sa renunte la vacanța de vara, urmand sa plece din tara cel mai probabil in luna decembrie.Designerul iși va petrece o mare parte din timp in Cluj-Napoca, acolo…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi in continuare adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 39 de grade Celsius in aer. Iata comunicatul…

- Se plimba cu o mașina de peste jumatate de milion de euro, dar știu ca, de fapt, gesturile mici fac diferența. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca Mirel Radoi și soția sa, Viviana, sunt mereu atenți cu persoanele dragi.

- Catalin Botezatu ii pune la punct pe barbații cu "arici la buzunar". Designerul marturisește cat este de darnic cu femeile și le invața pe acestea cum "sa ia taurul de coarne". Declarații savuroase!

- Vasile spune ca a trait un coșmar in Italia, asta dupa ce a fost ținut sclav intr-o padure. Barbatul a ajuns in Romania și a putut sa iși revada familia dupa patru ani in care a tot sperat ca se va reintalni cu cei dragi.

- Colegiul Central al Antrenorilor din cadrul Federatiei Romane de Baschet anunta ca datele de desfasurare ale sesiunilor de licentiere pentru antrenorii de baschet din Romania (pentru toate licentele-A,B,C),pentru sezonul 2024-2025,sunt urmatoarele: Sesiunea I – perioada 15-16.06.2024 (pentru toate…

- Catalin Botezatu, unul dintre cei mai apreciați designeri din Romania, a vorbit despre relația cu parintele sau. De-a lungul anilor nu au fost apreciați, iar diagnosticul crunt pe care l-au primit amandoi, i-a facut sa devina mai uniți.