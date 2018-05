Fiica lui Florin Salam va deveni mama pentru prima oara, iar tatal ei iși dorește cele mai bune condiții pentru ea, așa ca a luat decizia de a o muta in vila lui din Berceni. Betty Salam se pregatește de doua evenimente mari in cursul acestui an: se va casatori și va deveni mamica unui […] The post Decizia luata de Betty Salam inaintea de naște! De ce a plecat de-acasa appeared first on Cancan.ro .