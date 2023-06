Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizarea calitatii apei se va efectua zilnic, timp de 14 zile incepand cu data de 15 iunie 2023, in punctele de recolta din judetele Constanta si Tulcea, in contextul situatiei generate de ruperea barajului de la Nova Kahovka, Ucraina, a informat Institutul National de Sanatate Publica, transmite…

- In jur de 42.000 de persoane sunt expuse riscului de inundatii, dupa ce un baraj important din Herson, in sudul Ucrainei, a fost grav avariat marti dimineata. Unele persoane care asteptau sa fie salvate in zonele afectate au fost nevoite sa isi petreaca noaptea pe acoperisuri sau in copaci de teama…