- Kaufland a decis sa-si surprinda clientii inainte de Craciun. Cei care isi fac cumparaturile in magazinele din toata tara, pot castiga unul dintre cele zece calculatoare de gaming oferite de retailerul german. Produsul care se da GRATUIT la Kaufland inainte de Craciun. Retailerul german a decis sa le…

- Un roman și-a impușcat șeful și doi colegi, dupa ce a fost concediat de la firma de securitate la care lucra in orașul spaniol, Tarragona. Apoi, barbatul a fugit cu o mașina și a tras intr-un polițist care il oprise in trafic pentru verificari. Poliția spaniola l-a prins pe atacatorul in varsta…

- Au aparut și primele informații in legatura cu persoanele care au murit dupa ce o explozie a avut loc in Italia in comuna Ravanusa din Sicilia. Dupa o acumulare de gaze, un bloc cu 4 etaje s-a deztramat.

- Octavian Jurma ii critica pe guvernanți deoarece au decis sa relaxeze masurile anti-COVID in timpul sarbatorilor de iarna. Anunțul a facut knockout campania de vaccinare, iar consecințele se vor vedea in ianuarie și februarie, avertizeaza specialistul. Relaxarea inhiba vaccinarea! Nu inteleg ce e asa…

- Mai multi martori au declarat pentru AFP ca incendiul a distrus complet parti din inchisoareain care se aflau peste 1.500 de detinuti, deși capacitatea declarata era de doar 400 de locuri, potrivit Agerpres.Potrivit martorilor, incendiul a izbucnit in timpul nopții, ceea ce a amplificat proporțiile…

- Zeci de protestatari s-au adunat, sambata dupa amiaza, 24 octombrie, in Piața Universitații din București, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de restricțiile impuse pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus și implementarea certificatului verde COVID-19, transmite bugetul.ro.In jurul orei…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Retailerul german Lidl a anuntat luni ca a ajuns in prezent la o retea de peste 300 de magazine in Romania si aproximativ 10.000 de angajati la nivel national. Compania lucreaza cu peste 400 de furnizori de produse din Romania, iar in ultimii cinci ani a facilitat exporturi de peste 164 de milioane…