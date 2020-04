Decizia justiției: Interzicerea serviciilor religioase în timpul pandemiei este legală Autoritatile au dreptul sa interzica serviciile religioase cu public in timpul pandemiei cu noul coronavirus, a decis joi un tribunal german din Munchen, informeaza agentia DPA. Instanta s-a pronuntat in urma sesizarii unui avocat catolic, care a contestat suspendarea serviciilor religioase pe durata pandemiei de COVID-19. Acest avocat a sustinut ca doreste sa celebreze Pastele in mod traditional, in pofida masurilor de izolare impuse de autoritatile bavareze pentru a stopa raspandirea coronavirusului, scrie agerpres.ro. Citește și: Rareș Bogdan a explodat, dupa decizia Guvernului:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

