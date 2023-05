Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, vinde pizza in Italia și nu iși face griji de condamnarea din Romania la patru ani de inchisoare cu executare.Alina Bica lucreaza la restaurantul partenerului ei, roman si el, alaturi de care traieste in sudul Italiei, intr-un oras din provincia Bari.Cei doi s-ar fi cunoscut…

- O curte de apel federala din California a respins miercuri ultimul recurs depus de Elizabeth Holmes, fosta vedeta a industriei de biotehnologii, impotriva incarcerarii sale, dupa care un alt magistrat i-a ordonat fondatoarei Theranos sa se prezinte autoritatilor penitenciare in ziua de 30 mai pentru…

- Gheorghe Moroașa a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, iar soția acestuia, condamnata pentru complicitate la crima, va sta și ea 12 ani dupa grati, potrivit deciziei definitive a Curții de Apel Bacau, citata de publicația locala Ziarul de Bacau.Instanța l-a condamnat pe Moroșan pentru omor calificat…

- Judecatorii s-au pronunțat in cazul profesoarei de la Liceul Tehnologic din Lugoj care a batut un elev de clasa a V-a. Copilul a avut nevoie de doua-trei zile de ingrijiri medicale. Profesoara a fost condamnata la noua luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei.Incidentul a avut loc in urma…

- Urmare a unui dosar penal trimis in judecata de procurorul PCCOCS, o femeie care a cerșit anterior in Rostov, Rusia și a recrutat ilegal o alta conaționala in acest scop, in 2012, a fost condamnata la 7 ani inchisoare. Invinuita are virsta de 38 de ani, cu domiciliul in acea perioada in Durlești, iar…

- Fosta sefa de la Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti Florica Preda, trimisa in judecata pentru luare de mita, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare. Sentinta nu este definitiva, informeaza News.ro. Un complet de la Tribunalul Dambovita a gasit-o vinovata pentru…

- Un tribunal belarus a condamnat-o luni - in contumacie - la 15 ani de inchisoare pe principala opozanta belarusa, Svetlana Tihanovskaia, care traieste in exil, intr-un context de represiune apriga, orchestrata de regimul lui Alksandr Lukasenko, relateaza AFP. Potrivit agentiei belaruse de stat de presa…

- Decizie definitiva in cazul mamei gemenilor, care au murit in luna august 2021, dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa. In timp ce copiii isi gaseau sfarsitul, tanara era live pe Facebook.Potrivit…