- Tribunalul districtual din Blagoevgrad (sud-vestul Bulgariei) a aprobat, marti, predarea fostului ministru roman al turismului si dezvoltarii regionale Elena Udrea catre autoritatile romane, punand astfel in executare mandatul de arestare european emis de o instanta din Bucuresti pe 7 aprilie, a…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat marți, 19 aprilie, ca procedurile sunt foarte clare, iar Centrul international de cooperare politieneasca o va aduce in Romania pe Elena Udrea, dupa o decizie definitiva a instanțelor din Bulgaria. „Procedura este una cunoscuta, internationala. In momentul…

- O instanța din Sofia a decis marți ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania. Decizia poate fi atacata de Udrea cu apel in 5 zile, noteaza digi24.ro. Instanța a acceptat astfel cererea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de…

- Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Curtea de Apel din Sofia a decis joi ca Elena Udrea sa ramana in arestul poliției bulgare, menținand decizia Tribunalului din Blagoevgrad. Astfel, Udrea va ramane in arest pana cand justiția bulgara va decide asupra cererii de extradare formulate de autoritațile romane. Elena Udrea a plecat din Romania…

- Elena Udrea va ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel din Sofia i-a respins, joi, cererea de arest la domiciliu. Decizia instantei este definitiva. Potrivit Antena 3, Curtea de Apel din Sofia s-a pronuntat, joi, pe cererea Elenei Udrea de inlocuire a arestului cu arestul la domiciliu. Solicitarea…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…