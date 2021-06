Instanța a anulat prima carantinare individuala, contestata in baza Deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție, care pur și simplu a desființat hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența, pe motiv ca nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Hotararea in premiera a instanței deschide calea contestarii tuturor dispozițiilor DSP de ”arest” la domiciliu la […] The post Decizia ICCJ a produs efecte. Carantina la intoarcerea in țara, anulata first appeared on Ziarul National .