- Adrian Porumboiu (73 de ani), fost arbitru internațional, crede ca penalty-ul primit de Romania cu Slovacia, scor 1-1, a fost corect acordat. In minutul 36 al meciului de la Frankfurt, Ianis Hagi a cazut in care dupa un duel cu un adversa. Au fost doua contacte la nivelul picioarelor, primul in afara…

- Remiza dintre Romania si Slovacia a convenit ambelor echipe, au scris jurnalistii de la BFMTV, in timp ce lequipe.fr a apreciat ca penaltiul tricolorilor a fost generos acordat de germanul Daniel Siebert, relateaza News.ro.

- VIDEO | GOOOOL Razvan Marin in meciul cu Slovacia! Penalty executat perfect și egalitate VIDEO | GOOOOL Razvan Marin in meciul cu Slovacia! Penalty executat perfect și egalitate GOOOOOOOL Razvan Marin in minutul 37! Mijlocașul trimite in plasa, iar Romania restabilește egalitatea! Execuție imparabila…

- Arbitrul Istvan Kovacs a fost criticat de un jurnalist spaniol pentru o decizie luata in prelungirile finalei Europa League, caștigata de Atalanta, scor 3-0, in fața celor de la Bayer Leverkusen. In minutul 90+1, la scorul de 3-0 pentru italieni, Adam Hlozek primea o centrare din partea stanga. Giorgio…

- Faza extrem de rara petrecuta pe un teren de fotbal in Rapid - Universitatea Craiova. Un jucator al oltenilor a atins mingea cu mana, insa arbitrul Ovidiu Hațegan nu a acordat lovitura de la 11 metri pentru giuleșteni. Craiova a deschis scorul in minutul 30, grație reușitei semnate de Andrei Ivan (27…

- Andrei Chivulete a dat un penalty incredibil in meciul dintre Poli Iași și UTA, in etapa #7 din play-out-ul Superligii. In minutul 69 al partidei din Copou, mingea l-a lovit in cap pe Cristian Mihai, fara sa il atinga in mana inainte sau dupa. Iar Chivulete a luat o decizie șocanta, a dat penalty. FOTO.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a jucat miercuri intr-un meci in scopuri caritabile, alaturi de foste glorii ale fotbalului francez si mondial, reusind sa transforme o lovitura de la 11 metri, informeaza presa din Hexagon.

