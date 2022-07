Stiri pe aceeasi tema

- Primul proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra ar putea fi grabit, in contextul in care criza gazelor naturale se agraveaza in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres . Romgaz SA, care…

- ”In aceasta sesiune parlamentara, liderii coalitiei au promis ca Legea offshore va fi aprobata si trimisa la promulgare. Avem deja astazi votul covarsitor pentru lege, in Senat si sunt convins ca intr-o saptamana, maxim doua, o vom avea aprobata si in Camera Deputatilor. Este posibil ca saptamana viitoare…

- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a declarat ca Romania va deveni independenta energetic și un jucator important pe piața de energie. Afirmația a fost facuta in contextul in care a fost semnat contractul de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente…

- Romgaz a preluat de la Exxon 50% din perimetrul Neptun Deep. Premierul Nicolae Ciuca a cerut Romgaz și OMV Petrom sa inceapa programul de investiții in Marea Neagra, astfel incat extracția gazelor sa inceapa „cel puțin la termenul asumat, finele anului 20

- "Gazele din Marea Neagra vor ajunge in casele romanilor, așa cum am promis. Saptamana viitoare se semneaza contractul dintre Romgaz și Exxon, pentru preluarea participației americane in perimetrul Neptun Deep. Am avut discuții cu cei de la Romgaz și de la Petrom și odata ce vor intra in acest proiect,…

- Decizia vine ca raspuns la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, pentru Agerpres.„Respectam cadrul sanctiunilor impuse Rusiei si facem toate eforturile…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…