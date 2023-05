Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate in cadrul sistemului de invatamant. In plus, reprezentantii Guvernului au propus stimulente financiare pentru debutanti si cadrele didactice titulare din unitatile de invatamant aflate in zone defavorizate. Executivul anunta ca va continua dialogul cu reprezentantii sindicatelor din educatie, pentru definitivarea pachetului legislativ, care va oferi garantiile ca…