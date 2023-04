Stiri pe aceeasi tema

- Decizia instanței de vineri seara nu este insa una definitiva. Cel mai probabil, DNA o va contesta. Dupa mai bine de trei ore de audieri, polițiștii au ieșit din sediul DNA cu fața acoperita, refuzand sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor. Polițiștii au fost escortați la Tribunalul din Capitala,…

- Cei doi politisti prinsi in flagrant, joi, ar fi oprit in trafic doar masini de lux. Printre ei s-ar afla Mircea Geoana si Gigi Becali, insa fara a li se cere bani, au declarat surse. Cei doi politisti ar fi actionat in zone centrale ale Capitalei, precum Dorobanti, Primaverii, Piata Romana sau in apropierea…

- Doi politisti din cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit mita de la 23 de șoferi, care ar fi incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice. Potrivit DNA, procurorii au dispus efectuarea…

- ​​​​​​​​​​​​​​Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța restricții de circulație in cateva zone ale Bucureștiului. Masura vizeaza zilele de 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. Polițiștii rutieri vor restrictiona traficul in unele zone ale Capitalei, in 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. 4 zile de restricții rutiere In respectivele…

- Poliția Suceava a transmis ca in ultima perioada, polițiștii acționeaza zilnic pe drumurile publice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, cu preponderența pentru identificarea celor care conduc vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Doar in perioada 25 – 26 februarie, polițiștii…