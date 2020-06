Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 23 iunie, Gheorghe Dinca a fost scos din penitenciar și dus la Tribunalul Olt, dupa ce avocatul familiei Melencu a cerut instanței sa opreasca vanzarea autoturismului cu care se presupune ca inculpatul le-a rapit pe Luiza și Alexandra.

- Familia Luizei Melencu contesta la Tribunalul Olt vanzarea a doua autovehicule apartinand lui Gheorghe Dinca, unul dintre ele fiind chiar autoturismul pe care Dinca l-ar fi folosit pentru rapirea adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, potrivit Agerpres.

- Legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu in dosarul "Caracal" Magistratii Tribunalului Olt au respins miercuri, în camera preliminara, cererile si exceptiile ridicate în dosarul "Caracal" si au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu de…

- Pe 20 mai, la primul termen al procesului lui Gheorghe Dinca, au fost judecate o serie de excepții și cereri invocate de parți. In curand insa, pe 3 iunie, va fi luata o decizie cruciala in cazul Caracal.

- Gheorghe Dinca a negat, joi, acuzațiile de omor și a aruncat o noua bomba in dosar: ar fi fost forțat de mai mulți polițiști sa minta. Criminalul din Caracal , dupa luni de inchisoare, a șocat din nou pe toata lumea din Tribunal, dar de aceasta data nu prin declarațiile sale, ci prin comportamentul…

- Judecatorul Tribunalului Olt a hotarat sa amane decizia din camera preliminara, dupa ce astazi au fost audiati Gheorghe Dinca, Stefan Risipiteanu, dar si avocatii familiilor fetelor rapite si ucise.

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de doua crime, a fost adus la Tribunalul Olt, unde este programat primul termen in procesul in care este acuzat de crima, lipsire de libertate si profanare de cadavre.

- In luna aprilie s-a implinit un an de la dispariția Luizei Melencu. Totodata, 9 luni de cand Alexandra Maceșanu, a doua victima, a sunat la 112 și a cerut ajutorul autoritaților. Atunci, a izbucnit „scandalul Caracal” și s-a dispus arestarea lui Gheorghe Dinca. Deși in contextul pandemiei de Covid-19…