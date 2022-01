Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a fost anunțat ca i-a fost respinsa viza și a fost rugat sa paraseasca Australia în cursul zilei de joi, anunța The Age. Presa australiana a precizat ca avocații liderului mondial sunt în proces de contestare a deciziei, dar șansele ca sârbul sa participe la Australian…

- Novak Djokovic este aparent blocat intr-un aeroport australian dupa ce a ajuns in țara pentru a juca la Australian Open, turneu care i-a permis in mod controversat sa participe dupa ce a primit o derogare de la a fi vaccinat impotriva Covid, scrie Insider.

- Novak Djokovic trebuie sa dovedeasca faptul ca are o scutire medicala autentica de la vaccinarea COVID-19 atunci cand aterizeaza in Australia sau va fi „in urmatorul avion spre casa", a declarat miercuri premierul australian Scott Morrison, citat de Reuters, scrie Mediafax. Numarul 1 mondial…

- Gigantul energetic rus Gazprom a acceptat miercuri sa nu suspende aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova pana vineri, cand autoritatile de la Chisinau au promis ca vor anula datoria republicii fata de compania rusa, relateaza Reuters, EFE, TASS si media de peste Prut, informeaza AGERPRES . „Guvernul…

- Doi condamnați la moarte din Japonia au dat in judecata guvernul, pentru ca anunța execuțiile in aceeași zi in care au loc. Deținuții condamnați la moarte sunt anunțați doar cu cateva ore inainte de a fi executați. Pedeapsa capitala se aplica prin spanzurare, noteaza BBC . Doi deținuți au intentat joi…

- Australia si-a atins un prim obiectiv de vaccinare miercuri, dupa ce 70% din totalul rezidentilor sai cu vârste de peste 16 ani au fost vaccinati cu schema completa împotriva noului coronavirus, informeaza DPA citata de Agerpres.Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a facut…