Decizia CPI privind teritoriile ocupate: victorie pentru palestinieni, hotărâre politică pentru Israel Decizia Curtii Penale Internationale (CPI) de a-si exercita competenta jurisdictionala cu privire la infractiuni comise in teritoriile ocupate a fost apreciata drept o victorie a justitiei de catre tabara palestiniana, dar denuntata ca o masura politica de catre Israel, informeaza AFP. CPI a explicat intr-un comunicat dat publicitatii vineri seara ca "a decis cu majoritate ca jurisdictia teritoriala a Curtii pentru situatia din Palestina (care este membra CPI din 2015) sa se extinda la teritoriile ocupate de Israel din 1967". "Aceasta decizie (a CPI) este o victorie pentru justitie si umanitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu, celebrul poet, dar și prezentator tv, este, de cateva saptamani, pensionar cu acte in regula. El sustine ca a trebuit sa faca acest pas pentru a-și asigura existenta, dupa ce a dat faliment cu restaurantele lui din București. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat…

- Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, Hotararea prevede reluarea zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat vineri in favoarea imbunatatirii relatiilor cu Israelul si a continuarii schimburilor in sfera informatiilor, dar a criticat politica israeliana fata de palestinieni ca fiind „inacceptabila”, relateaza Reuters, conform Agerpres. „Politica privind Palestina…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat vineri in favoarea imbunatatirii relatiilor cu Israelul si a continuarii schimburilor in sfera informatiilor, dar a criticat politica israeliana fata de palestinieni ca fiind "inacceptabila", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Politica privind…

- Parlamentul spaniol a aprobat definitiv marti seara bugetul de stat pentru 2021, o premiera din 2018 si o victorie politica cruciala pentru guvernul de stanga al lui Pedro Sanchez, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Lumea executorilor abuzivi ZGUDUITA de DNA - Doi executori vor…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a recapatat dreptul de munca in inchisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost facut de Codrin Ștefanescu pe Facebook. „Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, azi (c.n. joi), sa obtina la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Liturghia de Craciun din Betleem, la care participa in mod tradițional congregațiile creștine din satul Cisiordania, in acest an se va desfașura fara public din cauza restricțiilor Covid-19, a declarat joi președintele palestinian. In fiecare an, sute de credincioși…

- Antrenorul prahovean Mihai Dinu a parasit, saptamana trecuta, Academia Emeric Dembroschi din Sighetul Marmației pentru un proiect exotic, un angajament in Liga I din Oman! Alaturi de George Timiș – antrenor cu care a lucrat și la Gloria Buzau, reușind promovarea in Liga a II-a, Mihai Dinu va lucra la…