- Suporter Spirit Club Sportiv (SSC) Farul Constanta, echipa care a promovat in liga a doua, are un nou investitor, in persoana Emanuelei Gavrila, fosta prietena a lui Alexandru Mazare si fost candidat la Primaria Costinesti din partea Partidului Social Democrat. Obiectivul noului investitor este promovarea…

- Investitorul despre a carei implicare financiara la SSC Farul s a vorbit este, din cate se pare, o companie engleza.Discutiile dintre cele doua parti s au purtat prin intermediul Emei Gavrila, femeie de afaceri, fosta iubita a senatorului Alexandru Mazare fratele lui Radu Mazare , fosta candidata la…

- Pe adresa SSC Farul Constanta, echipa de fotbal nou promovata in Liga a 2 a, a sosit confirmarea inscrierii in esalonul secund, editia 2018 2018, se arata intr un comunicat postat pe pagina de Facebook a clubului infiintat de suporteri.Astazi, de la ora 13.00, in sala de conferinte din incinta stadionului…

- Fotbalul constantean este bulversat, la aceasta ora, dupa ce fostul atacant al nationalei, Ciprian Marica, a cumparat brandul FC Farul, ravnit si de conducerea clubului suporterilor. Cum se vor aseza lucrurile? Ramane de vazut. Scriam, imediat dupa promovarea in Liga a II-a, ca pentru SSC Farul greul…

- Asociația Județeana de Fotbal Maramureș (AJFMM) convoaca reprezentanții cluburilor afiliate la Adunarea Generala programata pentru 25 iunie 2018, avand pe ordinea de zi alegerea conducerii AJFMM. In 25 iunie, de la ora 11.00, in sala de ședințe a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș…

- Situație incredibila in cazul marcilor, culorilor și trofeelor clubului Rapid. Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saisprezecea de la inceperea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 533.607 de euro plus TVA, nu…

- Marin Golea nu a mai fost schimbat joi din functia de administrator special al clubului Pandurii, asa cum cerusera anterior patru din cei cinci membri asociati. Adunarea Generala a Actionarilor, convocata de administratorul judiciar al clubului la ce...

- Iata, in continuare, ce spun cei de la Suporter Club UTA: „Fotbalul fara suporteri nu inseamna nimic – atrageam atenția luni, cand deja era evidenta intenția conducerii demisionare a clubului UTA de a nu permite in stadion accesul tuturor persoanelor care și-au procurat in mod legal bilete,…