Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale in cazul fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si cercetare abuziva, fara a fi dispuse…

- Rudel Obreja face noi dezvaluiri din inchisoare. Fostul președinte al Federației Romane de Box, condamnat la inchisoare pentru evaziune fiscala in ”Dosarul Gala Bute”, a acordat un interviu incendiar postului B1 TV, pentru emisiunea ”Condamnații”. Obreja (52 de ani), aflat la Penitenciarul Rahova, a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la aspecte de neconstitutionalitate cuprinse in legea prin care se aduc modificari Codului Penal. In ceea ce priveste abuzul in serviciu, judecatorii afirma ca introducerea conditiei ca fapta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse Legii referitoare la Codul de procedura civila. Inalta Curte invoca in hotararea de sesizare a CCR argumentul claritatii, preciziei si previzibilitatii…

- Azi la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc un nou termen in apelul inaintat de fostul deputat Theodor Nicolescu in procesul ANRP. In prima instanța a fost condamnat la noua ani de inchisoare.

- Judecatorii CCR discuta, joi, sesizarea facuta de ICCJ referitoare la legea pentru combaterea terorismului, judecatorii Inaltei Curți apreciind ca incalca standardele de claritate, precizie si previzibilitate consacrate in jurisprudenta Curtii Constitutionale, informeaza Mediafax."Sectiile…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, vor afla azi solutiile in dosarele in care au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai…

- Fostul ministru al Marilor Proiecte, Dan Șova, a fost condamnat definitiv in Dosarul CET Govora, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție. Politicianul a fost judecat, in acest dosar, pentru trafic de influența. Procurorii DNA au cerut la ultimul termen o pedeapsa de 9 ani, dar judecatorii…