- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca dupa decizia Curtii Constitutionale, referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi, a vazut anumite "declaratii fulminante sau furibunde" din partea opozitiei si a unor ziaristi care cheama la "nesupunere civica", mentionand, insa, ca presedintele…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca dupa decizia Curții Constituționale referitoare la revocarea Codruței Kovesi, a observat anumite "declarații fulminante sau furibunde din partea unora și altora, a unor ziariști care cheama la nesupunere civica"."Nu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, contureaza un scenariu sumbru pentru președintele Klaus Iohannis, in cazul in care șeful statului nu se va conforma deciziei CCR care il obliga sa o demita pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a avut o prima reacție dupa ce a fost achitat, in prima instanța, in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. Liderul ALDE a precizat ca lupta impotriva corupției nu poate sa fie un paravan pentru disputele politice și ca este nevoie ca Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane aplicarea…

- Propunerile pentru modificarea codurilor penale Unele dintre propunerile de modificare a codurilor penale sunt inacceptabile, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului subliniaza ca este inadmisibil sa fie facute schimbari ale legislatiei cu dedicatie. Klaus…