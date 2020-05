Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Craiova, ca faptul ca CCR a declarat amenzile date in starea de urgența neconstituționale, nu inseamna ca acum nu se mai dau amenzi, numai ca se dau la nivelul anterior ordonanței.

