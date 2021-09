Decizia CCR, momentul zero pentru toate partidele Decizia CCR de marți, 28 septembrie, este momentul zero al crizei politice din țara noastra. Toate partidele politice iși fac calculele pentru putere doar in funcție de aceasta decizie, prin care moțiunea USR PLUS impotriva guvernului Cițu poate fi admisa și va intra in procedura parlamentara normala, sau poate fi respinsa. Scenariile din fiecare partid: […] The post Decizia CCR, momentul zero pentru toate partidele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

