- La data de 22 iunie ora 09:37, patrula de siguranța publica a fost sesizata sa se deplaseze la Spitalul Municipal Radauți, unde un asistent medical a sesizat faptul ca s-a prezentat o femeie prezentand urme de violența. Polițiștii au identificat femeia care prezenta urme de violența și din cercetarile…

- Politistii IPJ Constanta au deschis un dosar penal pentru instigare publica pe numele unui barbat suspectat ca a incitat la violenta prin mesaje postate pe o retea de socializare. Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 mai a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari s au sesizat din oficiu…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Cilibia, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce și-a agresat fosta iubita și a luat-o cu forța de acasa. Individul este cercetat pentru pentru violenta in familie si lipsire de libertate. „Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul…

- La data de 05.05.2022, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Ulmeni, au desfașurat o acțiune preventiva la cele doua structuri aparținand Școlii Gimnaziale Chelința din localitatea Ulmeni. Acțiunea a avut ca scop prevenirea absenteismului școlar…

- Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, pe fondul consumului de alcool, un tanar, de 20 de ani, din județul Iași, ar fi exercitat acte de violența asupra concubinei sale și a fiicei acestora, in varsta de un an, in timp ce se aflau in incinta locuinței. De asemenea, cel in cauza i-ar…

- Viceguvernatorul democrat al statului New York, Brian Benjamin, urmeaza sa se infatiseze in fata unui judecator marti, declara AFP servciile unui tribunal federal de la New York, dupa ce acesta s-a predat politiei in cadrul unui dosar de coruptie, scrie The New York Times (NYT), relateaza AFP, potrivit…

- Un tanar de 19 ani aflat in arest a evadat, luni, dintr-un birou al Poliției. Individul a reușit sa iasa pe geam, deși avea mainile incatușate, a transmis Poliția Capitalei. Acesta a fost prins la scurt timp de agenți. Intre timp a fost deschisa și o ancheta interna.Incidentul a avut loc, luni, in…