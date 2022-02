Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lucreaza la pregatirea unui proiect modern de management de protectie impotriva inundatiilor si pentru gospodarirea apei in Bazinul Ciucului.Anuntul a fost facut de ministrul Barna Tanczos printr un mesaj pe Facebook. "Romania are nevoie de specialisti pentru…

- Prin trei ordine date la inceput de noiembrie 2021, la presiunea unor ONG-uri, ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a blocat pentru cel puțin un an de zile toata industria lemnului din Romania, fapt pentru care circa 50.000 de oameni vor ajunge șomeri. Trei ordine care au…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a discutat marți cu ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, despre dezvoltarea domeniului schiabil, precum și despre situația plajelor de pe litoralul romanesc. Dupa discuții, Constantin-Daniel Cadariu a ...

- Programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor avea anul acesta cel mai mare buget de pana acum, de peste 1,2 miliarde lei, potrivit unui anunț al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Este prima data cand inchidem anul precedent in luna ianuarie, cand toate cererile depuse in cursul…

- UPDATE: ”S-a aprobat! In sedinta de Guvern de astazi am adoptat Hotararea de Guvern conform careia putem combate importul ilegal de deseuri in Romania. Romania nu poate fi groapa de gunoi a Europei”, a transmis, vineri seara, ministrul Mediului. Tanczos Barna afirma ca, tinand cont de faptul ca legislatia…

- ”Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P) si a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), o Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)…

- Ungaria si Romania vor reinnoi activitatea Comisiei mixte ungaro-romane pentru protectia mediului, a anuntat, joi, pe pagina sa de Facebook, Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, dupa intrevederea avuta cu Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor…

- Romania a inchis definitiv doua dintre cele trei centrale de mare ardere pentru care a fost trimisa in judecata si, tocmai de aceea, este ciudat modul in care a actionat Comisia Europeana (CE), a afirmat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, conform agerpres. "Este vorba…