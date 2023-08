Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Prevenire a Criminalitații din Piemont au salvat un roman, care se pregatea sa sara de pe un pot inalt zeci de metri. S-a intamplat pe Lungo Dora Firenze, vineri, 28 iulie 2030, dupa pranz. Doua patrule ale Direcției de Prevenire a Criminalitații Piemonte se afalu intr-un punct…

- O femeie a gasit un animal care suferea de o boala de piele și l-a incredințat unui adapost. Nu s-a gandit ca va evada cateva zile mai tarziu, intr-un mod brutal, și nici ca nu era un caine, cum a crezut inițial.

- Sansa unui catel salvat de pe o insula a raului Moldova a fost ca la misiune a participat un cadru de la Inspectoratul de Urgenta Neamt, care iubeste animalele. Puiul a fost adoptat de un pompier

- Accident rutier produs pe autostrada A1 București-Pitești, luni seara. Un motociclist a fost ranit foarte grav dupa o coliziune, in zona Ciorogarla, și este evaluat medical. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri. Citește și: A amenințat ca se sinucide! Salvat de un jandarm argeșean ”Centrul Infotrafic…

- In data de 22.06.2023, polițiștii locali, in timp ce se aflau in patrulare in zona podului spre Pucioasa sat, au vazut in albia raului Ialomița un caine de rasa metis, legat, aflat in imposibilitatea de a se mișca. Astfel, la fața locului au fost angrenate echipajele ISU Pucioasa și ale Poliției Orașului…

- Un autoturism marca BMW X7 – mild hybrid – din 2023, in valoare de 135.000 de euro, aflat in garanție, a fost distrus de un... The post Un BMW hibrid de 135.000 de euro, din 2023, a ars in garajul unei case din județul Timiș. Cainele care l-a salvat pe proprietar a murit in incendiu appeared first on…

- Ursul care a fost gasit prins intr-un lat, in padurea din localitatea aradeana Milova, a fost tranchilizat de vanatori si veterinari pentru a putea fi eliberat din capcana, ulterior fiind lasat in libertate, in timp ce autoritatile au transmis un mesaj catre localnici sa evite zona in urmatoarea perioada…

- Ediția din aceasta seara a adus momente tensionate, mai ales dupa ce concurenții au ajuns in fața juraților. Unii dintre ei au reușit sa se salveze ca prin minune, in timp ce alții au fost la limita. Cu toate ca urma sa fie eliminat, un concurent a ajuns intr-o alta echipa, fiind salvat de amuleta.