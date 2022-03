Candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 2024 va fi validat anul viitor, in luna mai, au hotarat delegații prezenți la congresul extraordinar al AUR de astazi. Pana atunci, vor fi alegeri preliminare in fiecare filiala, iar candidatul nu trebuie sa fie neaparat membru de partid, ci sa fie capabil sa intre in turul doi al prezidențialelor.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…