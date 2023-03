ASF a decis sa ridice licenta societatii Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piata, sa ceara in instanta falimentul companiei si sa numeasca FGA ca administrator temporar, in vederea conservarii activului. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile, la 90 de zile dupa deschiderea procedurii de faliment expira automat toate politele Euroins, iar la 90 de zile dupa declararea definitiva a falimentului expira perioada in care pot fi depuse cereri de despagubire. Odata publicata decizia in Monitorul Oficial, ASF va putea formula catre instanta competenta…