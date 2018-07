Decizia anuntata de Erdogan referitoare la sustinatorii clericului acuzat de tentativa de lovitura de stat, stabilit in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus…

- Aproximativ 200 de taximetristi protesteaza, marti dimineata, in zona Garii de Nord. Din cauza manifestatiei, care va fi organizata zilnic pana pe 13 iunie, traficul in zona este restrictionat. Taximetristii prezenti spun ca protesteaza fata de cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul…

- Ministrul bulgar al Finantelor, Vladislav Goranov, a propus limitarea calatoriior cu autobuzul. Motivul? Oficialul de la Sofia vrea ca populatia sa mearga mai mult cu trenul. Guvernul vecinilor din sud lucreaza la un plan in acest sens, transmite Novinite. Ministrul bulgar de Finante…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut, sambata, cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala care s-a depreciat puternic in ultimele saptamani. "Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira",…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.…

- In urma unor verificari la societati comerciale controlate de o grupare de bulgari, sirieni si romani, Directia Generala Antifrauda Fiscala a descoperit ca prejudiciul adus bugetului de stat depaseste 112 milioane de lei. Firmele au creat si operationalizat un circuit de tranzactionare privind…