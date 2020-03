Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare, marți, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv marti de…

- Fostul sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, Iulian Vaduvan, a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani inchisoare cu suspendare, fiind acuzat de DNA ca a primit bani si aproape 10 tone de benzina si motorina de la oameni de afaceri, care aveau dosare…

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie” contesta la instanta de contencios administrativ decretele de numire a Gabrielei Scutea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Giorgianei |Hosu procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 31 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia Judiciara, Serviciul judiciar penal, Biroul de reprezentare a doamnei Oana…

- Gabriela Scutea, propunerea ministrului Predoiu pentru functia de procuror general, se comporta deja ca si cum ar fi preluat functia, desi nu a fost inca audiata de CSM, pentru avizul consultativ inainte de numirea prin semnatura presedintelui. Scutea isi ia rolul in serios si confirma teoriile conform…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…

- Plenul CSM a decis in sedinta de marti, 10 decembrie, dupa o serie de amanari pe aceasta tema, sa ii refuze judecatorului constitutional Gheorghe Stan un drept prevazut de lege. Mai exact, cu majoritate de voturi, CSM a decis sa refuze rezervarea unui loc la SIIJ pentru fostul procuror."Plenul…