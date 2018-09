Stiri pe aceeasi tema

- PNL va merge pe liste proprii la alegerile europarlamentare. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins duminica varianta ca liberalii sa candideze alaturi de intreaga opozitie pe liste comune la alegerile pentru PE din 2019, precizand ca PNL va participa pe „pe propriile picioare”. „In ceea ce ne priveste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca un Consiliu National pentru stabilirea criteriilor pentru alegerile europarlamentare va avea loc in perioada 15-30 iulie. "Da, cu siguranta, in perioada 15-30 iulie v-am spus ca va fi convocat, o sa stabilim probabil in Biroul Executiv",…