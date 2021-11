Decii luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor socioetatii Argus SA Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Patru scenarii se refera la reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica Un scenariu presupune suspendarea cursurilor, avand in vedere cazurile confirmate de imbolnavire cu virusul SARS CoV 2 in randul cadrelor didactice: Scoala Gimnaziala nr. 31 Constanta.In cadrul CJSU a fost votata astazi hotararea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 1 din 2021 a ascociatilor societatii comerciale MEGALEX TRADING S.R.L..Astfel, Oprea Petrica Constantin, Boja Iulian Cristian si Chirica Paraschiva au luat urmatoarele decizii:S a hotarat inchiderea punctului de lucru din municipiul Constanta,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia luata de asociatul unic al societatii Profesional Chefs SRL. Potrivit documentului, Maria Roxana Revici in calitate de asociat unic a hotarat urmatoarele: Art. 1 Se retrage din societate REVICI MARIA ROXANA care si cesioneaza conform la valoare nominala,…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. a fost convocata in sedinta in data de 5 august 2021. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A., cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, convocata in data de 58 august a adoptat cu un numar de 10.968.778 voturi pentru reprezentand…

- Se prelungeste contractul de mandat al directorului general Dorinel Cazacu, pentru o perioada de 3 trei ani, incepand cu data de 18.06.2021 pana la data de 18.06.2024.In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea din 16.06.2021 a Consiliului de Supraveghere din cadrul Societatii SOCEP S.A., cu sediul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea nr. 2 din data de 21 iulie 2021 a societatii E Distributie Dobrogea. E Distributie Dobrogea are sediul in municipiul Constanta.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii E DISTRIBUTIE DOBROGEA ndash; SA a hotarat:Articolul nr.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 1 din data de 25.03.2021, a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPLEX TURISTIC DOBROGEA S.R.L.Astfel, "Adunarea Generala Ordinara a SC COMPLEX TURISTIC DOBROGEA S.R.L., Constanta, intrunita in data de 25.03.2021, hotaraste cu unanimitate…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 4 din 31.03.2021 a Consiliului de administratie al Societatii ROMBAT S.A.Consiliul de Administratie al ROMBAT S.A., o societate de nationalitate romana, organizata si functionand in mod legal in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social…