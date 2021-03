Deci, eu eram prostul! Vad ca disputa pro și contra vaccinare continua mai abitir decat procesul de vaccinare in sine. Personal, nu am nimic impotriva vaccinarii. Dovada ca m-am și programat inca din primele zile in care s-a dat liber pe Rovaccinare. Chiar vorbisem cu o colega de ziar sa ne inscriem imediat dupa miezul nopții de 14 spre […] Articolul Deci, eu eram prostul! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

