„Decesul de la categoria de varsta 0-9 ani: Pacient de sex masculin, cu varsta sub un an, din județul Galați, care prezenta comorbiditați. Decesul este anterior intervalului de referința, fiind produs in luna octombrie 2021”, a anunțat GCS, potrivit G4Media.ro .Romania a ajuns, astazi, la un total negru de 57.935 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 care au decedat.In ultimele 24 de ore au fost raportate 88 de decese. Astfel, potrivit GCS, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani, 2 la categoria de varsta 30-39 ani, 2 la categoria de varsta 40-49 ani, 6 la categoria…