Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat trei zile de doliu dupa decesul lui Saeb Erekat, secretar general al Organizatiei pentru eliberarea Palestinei si fost negociator sef in tratativele de pace cu Israelul, informeaza dpa si AFP. Drapelele palestiniene vor fi coborate in berna ca omagiu pentru Erekat (65 de ani), decedat marti la spital, pe fondul unor complicatii dupa ce contractase noul coronavirus in octombrie. "Plecarea fratelui si prietenului nostru, marele luptator dr. Saeb Erekat reprezinta o mare pierdere pentru Palestina si poporul nostru si suntem profund intristati de pierderea…