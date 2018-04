Decesul lui Avicii: Anchetatorii au respins orice pistă criminală Doua autopsii au fost efectuate in cazul celebrului DJ suedez Avicii, care a murit vineri in Oman, si anchetatorii au respins orice pista criminala in cauza decesului, a declarat sambata pentru AFP o sursa din cadrul politiei din Oman.



"Noi confirmam ca nu exista nici o pista criminala retinuta pentru decesul" starului mondial al muzicii electro, a spus aceasta sursa sub acoperirea anonimatului.



Politia din aceasta tara din Golf are ''toate informatiile privind moartea'' DJ-ului de 28 de ani, dar "refuza sa le faca publice din motive de confidentialitate"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

