Decesul fostului ministru al apărării din Coreea de Nord Fostul ministru al apararii nord-coreene Kim Yong-Chun - unul dintre cei mai influenti conducatori militari din timpul mandatului liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Il - a decedat in cursul acestei saptamani, a informat vineri Agentia centrala de presa nord-coreeana (KCNA), citata de Yonhap si EFE.



Kim, maresal al Armatei Populare a Coreei (KPA) a decedat joi, in urma unui infarct acut al miocardului, a anuntat KCNA. El avea 82 de ani.



Liderul nord-coreean Kim Jong-Un conduce Comitetul funerar al statului. Sicriul defunctului se afla in prezent in Casa de cultura "25 Aprilie"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seulul i-a permis sefei grupului Hyundai sa efectueze o vizita rara in Coreea de Nord, la invitatia Phenianului, a declarat miercuri un responsabil sud-coreean, fapt ce ar putea anunta o imbunatatire a relatiilor economice dintre cele doua tari, relateaza AFP. Hyun Jung-eun se va deplasa vineri in…

- Autoritațile turce au reținut-o pe soția lui Abu Omar al-Shishani, unul dintre comandanții de varf ai Statului Islamic al Irakului și Levantului, care a fost ucis in lupta acum doi ani. Arestarea a avut loc ca urmare a unei operațiuni de combatere a terorismului din Istanbul, in aceasta luna.

- Este doliu in familia fostului ministru al Jurstiției, Florin Iordache. Mama politicianului a murit la varsta de 85 de ani. Femeia era internata intr-un spital din București, unde a ajuns din cauza unor probleme de sanatate. Mama fostului ministru al Justitiei Florin Iordache a murit Decesul mamei lui…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca are incredere ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, va respecta angajamentul denuclearizarii, desi regimul de la Phenian a denuntat "stilul de gangster" al Washingtonului.

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a dat asigurari joi Coreei de Sud privind angajament ferm fata de securitatea sa, inclusiv prin mentinerea numarului de trupe americane din prezent, in ciuda faptului ca diplomatii discuta termenii acordului cu Coreea de Nord privind denuclearizarea, relateaza…

- In contextul acordului dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din Singapore, Coreea de Sud și Statele Unite sunt așteptate sa anunțe suspendarea exercițiilor militare majore saptamana viitoare, cu insa promit sa le reia in cazul in care Coreea de Nord va refuza sa renunțe la programul nuclear, a relatat…

- Decesul este investigat de politia din Orange County, California, a precizat un purtator de cuvant, Carrie Braun. Paramedicii au fost chemati la o proprietate din Coto de Caza, sambata, cu putin timp inainte de ora locala 18.30. Un reprezentant al departamentului local de pompieri a afirmat ca fetitia…

- Kim Jong-un i-a transmis lui Lavrov ca spera sa creasca cooperarea cu Rusia. „Pe masura ce progresam in a ajusta situatia politica in fata hegemoniei americane, sunt dispus sa schimb pareri in profunzime cu conducerea dumneavoastra si sper ca asa vom face de acum inainte”, i-a transmis liderul nord-coreean…