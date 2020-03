Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 79 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Institutul Național de Sanatate Publica s-a autosesizat in urma articolelor aparute in masa media și a solicitat Spitalului Universitar de Urgența București și DSP București informații privind existența…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de-al 14 deces in urma complicațiilor provocate de coronavirus, pe teritoriul ROmaniei. „Victima este un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 și care…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza: 43 Medici (27 medici Suceava) 45 Asistenți medicali (30 asistenți medicali Suceava) 14 Infirmieri (13 infirmieri Suceava)…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza:Citește și: OFICIAL - 762 de cazuri de infecție cu coronavirus, in Romania: 186 sunt cazuri noi 43 Medici…

- În ciuda faptului ca Grupul de Comunicare Strategica a comunicat azi tuturor prefecturilor din țara ca este interzis sa mai comunice numarul de cazuri descoperite în județul de care aparțin, Primaria Municipiului Iași a public o harta a cazurilor de infectare cu coronavirus confirmate…

- Politia de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetateanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relatia Madrid ndash; Bucuresti desi a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Cercetarile se…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…